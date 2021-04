Free recherche un chef de projet XMI à Lyon dans le département du Rhône

Free recherche un(e) chef de projet XMI H/F à Lyon. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

LE POSTE

Au sein de la société FREE RESEAU, vous intégrez l’équipe Exploitation et Maintenance des Infrastructure pour le déploiement du Sud de la France en tant que Responsable Régional.

A ce titre, vous aurez en charge le pilotage du déploiement des raccordements mutualisés FTTH de votre périmètre. Votre objectif est d’assurer la production en adéquation avec l’objectif de la direction sur les volumes à réaliser pour l’opérateur. Vous devrez contribuez ainsi activement à la motivation des équipes, votre pilotage et vos actions permettront d’améliorer encore la qualité et l’avancement du déploiement fibre optique du groupe ILIAD.

Aspects Opérationnel

Management d’équipes

Répartition des tâches entre les personnes travaillant sur un même projet

Répondre aux besoins exceptionnels des collaborateurs N-1

Animation d’équipes pour les motiver et atteindre les objectifs

Aspects matériels

Analyse des besoins matériels pour un projet dans sa totalité et préparer les futurs commandes trimestrielles de chaque zone

Aspects Informations Projet

Contrôle l’avancement et la productivité des projets

Vérification du prévisionnel début / fin de travaux

Contrôler la réalisation des plannings

Reporting hebdomadaire de l’avancement des différents projets à son N+1

Superviser les opérations avec des organismes et administration externe à l’entreprise

Être capable de participer aux réunions techniques avec le délégant et les sous-traitants

Coordonner les acteurs internes et externes au projet (BE/ Prod. / Achats / logistique / autorités administratives)

Participer activement à l’évolution du réseau et à la gestion du patrimoine

Gestion de la maintenance du réseau du Groupe ILIAD :

Intervention sur tous type de réseau du groupe : P2P / PON / RIP / PHFM / ZMD / ZTD etc…

Respecter les délais de rétablissement

Mettre à jour toutes les modifications du réseau du Groupe auprès des services dédiés

Veiller à ce que les différents outils mise à disposition entre les entités du Groupe soit utilisés selon les procédures fournies

PROFIL RECHERCHÉ

Vous êtes ingénieur de formation télécom ou vous avez une formation supérieure en gestion de projet. Vous faites preuve d’une première expérience dans une activité télécom, idéalement dans le déploiement fibre optique. Vous êtes enthousiaste et exigeant avec vos collaborateurs, vous faites preuve de grandes qualités relationnelles et de gestion de groupe. Doté d’un sens de l’objectif et de la qualité de processus prononcé, vous aimez relever les challenges et vous savez fédérer des équipes diverses autour d’objectifs communs pour l’entreprise.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Analyser un signal électromagnétique ou acoustique

Interpréter un signal électromagnétique

Interpréter un signal acoustique

Surveiller et analyser des communications et des émissions

Traiter et transmettre des informations chiffrées ou codées

Contrôler une opération de maintenance

Planifier des interventions de maintenance

Former du personnel à des procédures et techniques

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Débutant accepté

Niveau d’étude requis : Bac +5

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Postulez ici.