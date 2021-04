Choc des smartphones : deux modèles 5G à 299 euros dans la boutique Free Mobile, lequel choisir ?

La boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones 5G à 299 euros. Lequel se présente comme le meilleur choix ? Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Oppo A74 5G et Oppo Reno4 Z, tous deux affichés à 299 euros, grâce à une ristourne de 80 euros sur le second. Notez que le premier vient tout juste d’arriver chez l’opérateur. L’écran : Oppo Reno4 Z

Dalle IPS, diagonale d’environ 6,5 pouces, définition Full HD+ et fort taux de rafraîchissement pour les deux smartphones. L’écran du Oppo Reno4 Z en offre toutefois un petit peu plus au niveau du taux de rafraîchissement pour encore plus de fluidité, tandis celui de l’Oppo A74 5G a pour avantage d’être un peu moins encombré par la partie photo.

Notre classement :

Oppo A74 5G (6,5 pouces, FHD+, IPS, 90 Hz et poinçon) Oppo Reno4 Z (6,57 pouces, FHD+, IPS, 120 Hz et double poinçon)

Performances : Oppo Reno4 Z

Processeur octa-core 2,0 GHz dans les deux cas, mais un peu plus de mémoire vive pour l’Oppo Reno4 Z qui profitera ainsi d’un peu plus de souplesse en multitâche. Maintenant, 6 Go restent confortables dans la grande majorité des cas. Les deux plates-formes retenues permettent en outre de bénéficier de la 5G récemment lancée en France.

Notre classement :

Oppo A74 5G (processeur octa-core 2,0 GHz du Snapdragon 480 et mémoire vive 6 Go) Oppo Reno4 Z (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Dimensity 800 et mémoire vive 8 Go)

La photo : ex æquo

Les deux smartphones promettent globalement les mêmes prestations en photo. La partie photo avant du Reno4 Z se révèle toutefois un peu plus intrusive au niveau de l’écran, en raison d’un deuxième capteur pour le mode portrait.

Notre classement :

Oppo A74 5G (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16 Mégapixels à l’avant) Oppo Reno4 Z (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière, 16/2 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Oppo A74 5G

Charge filaire en 18 Watts pour les deux smartphones, mais une batterie de plus grosse capacité pour l’Oppo A74 5G qui remporte ainsi cette manche. Aucun n’a la charge sans-fil, en revanche.

Notre classement :

Oppo A74 5G (batterie 5 000 mAh et charge 18 Watts) Oppo Reno4 Z (batterie 4 000 mAh et charge 18 Watts)

Le choix d’Univers Freebox : Oppo A74 5G

L’Oppo Reno4 Z en offre un petit peu plus au niveau de l’écran (120 Hz contre 90 Hz), de la mémoire vive (8 Go contre 6 Go) et de la photo (second capteur 2 Mégapixels à l’avant). Maintenant, l’Oppo A74 5G, a pour lui deux atouts loin d’être négligeables, à savoir sa batterie de plus grosse capacité (5 000 mAh contre 4 000 mAh), pour une meilleure autonomie, et un port MicroSD, pour une extension de la mémoire interne (absent de l’autre côté). On peut aussi aimer le poinçon moins intrusif au niveau de l’écran par rapport au double poinçon du Oppo Reno4 Z.