Totalement fibrés : des évolutions et des changements pour les abonnés Freebox, un second souffle pour la TNT ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission nous faisons le point sur les nouvelles évolutions pour les abonnés Freebox. Arte.TV et Salto débarquent sur la TNT, c’est l’occasion de débattre sur l’avenir de la télévision hertzienne, a-t-elle encore de beaux jours devant elle ? Et bien sûr nous vous proposerons nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test et le “gros” chiffre de la semaine. Côté production, nous lançons un bandeau d’information en bas de l’écran, pensez à nous faire part de vos retours.