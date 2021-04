Aux abonnés absents chez Free Mobile, la carte SIM triple découpe débarque chez Free Pro

Attendue chez Free Mobile depuis plusieurs années, la carte SIM triple découpe est aujourd’hui proposée par Free Pro.

Fraîchement lancé sur le marché des entreprises, Free Pro prend les devants et ce n’est pas pour déplaire à ses nouveaux clients. L’opérateur B2B d’Iliad propose aujourd’hui la carte SIM triple découpe sur sa nouvelle offre mobile 5G 150 Go.

Déjà proposée depuis 4 ans aux abonnés Free Mobile à la Réunion, cette dernière est toujours aux abonnés absents en métropole. Pourtant son fondateur, l’a assuré en 2017 : « On viendra à des cartes sims à triple découpe, quand on aura réglé la question de nivelage des stocks. C’est juste une question de gestion de stock ».

Chez freepro on a le droit à la sim triple découpe 😬 pic.twitter.com/8mA8jD2VVE Florian (@flo437005) April 13, 2021

Aujourd’hui, force est de constater que l’opérateur grand public est à la traîne même s’il faut l’avouer, les smartphones actuels fonctionnent avec une nano-SIM. Orange, SFR et Bouygues livrent la carte SIM triple découpe depuis 2014 à la suite de la commercialisation de l’iPhone 5 et de la naissance de la nano-SIM deux ans plus tôt.

Pour rappel, le forfait Free Pro 5G est proposé à 19.99€/mois, ou 9.99€/mois HT pour les clients Freebox Pro. Il comprend 150 Go de data en 5G/4G+ et 25 Go à l’étranger depuis plus de 70 destinations. En plus des appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM, cette offre comprend également un support dédié aux pros, avec un engagement de réponse en moins de 8h.

A noter que la filiale professionnelle de la maison-mère de Free prévoit également de lancer l’eSIM, la VoLTe ainsi que la VoWiFi prochainement.