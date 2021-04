Red by SFR donne plus de data et la 5G, mais augmente automatiquement la facture

Nouvelle augmentation de forfait pour la marque low cost de SFR, en échange de gigas supplémentaires et de la 5G Quand vous recevez un message de RED by SFR commençant par : “Votre forfait évolue”, c’est souvent mauvais signe. C’est ce que reçoivent actuellement des abonnés au forfait 100Go qui était facturé jusqu’à présent 13€. Mais pour 30 gigas de plus et la compatibilité avec la 5G , ceux-ci devront payer 3€ supplémentaires par mois, soit 16€/mois, mais avec toutefois la possibilité de refuser, si la demande est faite dans les tous prochains mois. Une opération identique (mêmes avantages, même hausse de tarif) avait été lancée par Bouygues Telecom en janvier dernier. Certes, ce forfait reste intéressant, mais cette évolution n’arrange pas les abonnés qui avaient privilégié le tarif plutôt que l’enveloppe de data. Enrichissement légal ou pas ? Selon la DGCCRF, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. La première, prévenir un mois avant par courrier ou courriel (ici, c’est bon). La seconde, l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”. Encore une fois, cette action de SFR est donc légale, même si la pratique est globalement peu appréciée, y compris par les associations de consommateurs comme UFC-Que Choisir. En cas d’augmentation pour un autre motif, l’abonné peut signaler cette hausse de forfait sur la plateforme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plateforme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur. Merci @K0nstantinMB