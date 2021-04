Freebox : le site des développeurs et le bugtracker sont indisponibles depuis plusieurs jours

Plus de réponses depuis mercredi dernier sur la plateforme des développeurs Freebox.

Un bug gênant. D’après nos propres observations et le retour de plusieurs lecteurs, le site dev.freebox.fr n’est plus accessible. Ce dernier donne accès à toutes les dernières mises à jour des Freebox. Mais pour les abonnés, la panne ayant le plus d’impact reste l’inaccessibilité du bugtracker.

En effet, la plateforme dédiée aux abonnés Freebox pour souligner des problèmes rencontrés ou suggérer des évolutions n’est plus accessible depuis mercredi soir. A l’heure où nous écrivons ces lignes, le site est toujours indisponible. Nous vous tiendrons au courant de toute évolution.