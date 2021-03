Les Français très attachés à leur numéro de téléphone, la majorité change rarement de numéro

L’institut britannique Savanta a réalisé un sondage pour Infobips. 1 610 Français y ont participéen décembre 2020. Hormis la dépendance aux smartphones, le numéro de téléphone prend beaucoup de place dans le coeur des Français.

On vous avez déjà parlé de l’addiction aux smartphones, un nouveau sondage vient de démontrer qu’au-delà de l’appareil les Français sont très attachés à leur numéro de téléphone. Pour preuve, 38% des sondés ont indiqué n’avoir jamais changé de numéro de téléphone sur les 5 dernières années. Ceci est en partie dû à la possibilité d’effectuer la portabilité du numéro, c’est-à-dire conserver son numéro lors d’un changement d’opérateur. “Grâce à la portabilité, qui permet de conserver le même numéro en changeant d’opérateur, ce pourcentage est amené à grandir, et cette suite de chiffres devient comme un numéro de Sécurité sociale propre à un individu pour toute sa vie “, indique Hugues Trogan directeur France et Belgique d’Infobip. Ces cinq dernières années, 59% des Français n’ont jamais modifié leurs numéros.

A contrario, seul 1% annonce l’avoir changé plus de six fois, 11% ont changé deux fois et 19% ont changé au moins une fois sur ces cinq dernières années. Les Français donnent facilement leur numéro, 90% d’entre eux le connaissent par coeur à force de le partager. En résumé les Français connaissent mieux leur numéro de téléphonique que leur numéro de Sécurité sociale et pourtant ce dernier ne changera jamais.

Source : Le Parisien