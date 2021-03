Free s’engage pour l’emploi et la formation, avec un premier Meet’Up en Île-de-France

L’opérateur de Xavier Niel a organisé le premier Meet(Up IDF dans son Centre de Formation Technique Télécom d’Argenteuil, proposant des formations et du job dating à plusieurs jeunes.

Lutter contre un paradoxe en île de France, en mettant en contact les jeunes et les entreprises. En partenariat avec la Fondation Mozaïk, le centre de formation technique télécom d’Iliad à Argenteuil a accueilli son tout premier Meet’Up IDF vendredi 12 mars, avec une quinzaine de participants.

Destinées aux jeunes de 16 à 30 ans, ces journées leur ouvrent les portes d’une formation financée par la Région et rémunérée ou d’un emploi. L’opérateur rappelle qu’en pleine crise sanitaire, la région enregistrer 750 000 chômeurs mais également 400 000 offres d’emplois non pourvues.

📣Place aux jeunes !!

💨‍🏫 Free s’engage pour l’emploi et la formation en @iledefrance ! Partenaire de @MozaikFondation, le @GroupeIliad accueillait vendredi dernier le tout premier Meet’Up IDF à Argenteuil (95).

🙋‍♂️❓💬 Échanges en ligne, job dating et formation ! pic.twitter.com/zASlUW50gG Groupe iliad (@GroupeIliad) March 19, 2021

L’évènement a réuni notamment la Vice-Présidente de la région Île-de-France, le président de la Fondation Mozaïk et Céline Polo, DRH d’Iliad. Il proposait, suite à une matinée d’information et d’échange en ligne, un après midi dédié au job dating ainsi qu’une formation dating, afin de faire correspondre les profils des candidats aux attentes des recruteurs.

Free a revu entièrement son centre de formation et recrute beaucoup de jeunes

Une visite du centre de formation de son site d’Argenteuil étaient également organisées. L’occasion pour Free d’expliquer que ce dernier a été entièrement repensé pour accueillir 150 apprenants en simultané sur plus de 900m².

Pour rappel, la maison-mère de Free a créé plus de 600 emplois nets en 2020, dont 96% en CDI et mis en place plus de 250 contrats d’alternance. Céline Polo rappelle également : « Free recrute aussi beaucoup de jeunes, puisque 23% de nos nouveaux embauchés ont moins de 25 ans ».