Êtes-vous désormais éligibles à la fibre ? L’Arcep met à jour sa carte de couverture

La carte de l’Arcep de suivi de l’avancement des déploiements fibre vient d’être mise à jour, avec les données du 4ème trimestre 2020 pour les couches immeubles.

Dans un souci de transparence autour du déploiement de l’Internet très haut débit en France, la police des télécoms propose une carte interactive du déploiement de la fibre. Accessible au grand public à l’adresse cartefibre.arcep.fr, celle-ci permet de savoir si vous êtes éligibles ou non à l’Internet très haut débit. Après un léger retard, elle profite aujourd’hui d’une mise à jour “avec les données du 4e trimestre 2020 de la couche immeuble”, annonce le régulateur. Ces dernières sont également accessibles en opendata.

#FttH Retrouvez les données du 4e trimestre 2020 de la couche immeuble publiée sur https://t.co/5x6RsaHpzJ 📊 Les données sont également accessibles en #OpenData sur https://t.co/5xrQK7MSQq pic.twitter.com/JMe1pkiJLA Arcep (@Arcep) March 25, 2021

Lorsque la carte est zoomée au niveau du quartier, les adresses répertoriées par les différents opérateurs d’infrastructure sont affichées, représentées par une pastille, dont la couleur varie suivant l’état d’avancement du déploiement.

En 2020, la démocratisation de la fibre est notable, 3,3 millions d’accès supplémentaires au FTTH ont été enregistrés En conséquence, le nombre d’abonnements s’élevait à fin décembre à 10,4 millions. Cette technologie représente aujourd’hui 70% du nombre total d’accès au très haut débit. Au cours du quatrième trimestre 2020, 1,1 million de Français sont ainsi passés à la fibre.

Côté déploiement, le régulateur note une croissance inégalée des opérateurs au cours du quatrième trimestre 2020, avec 1,9 millions de lignes FttH déployées, soit environ 16% de plus que sur la même période de l’année précédente. En 2020, plus de 5,8 millions de lignes ont été déployées malgré la situation sanitaire, soit 19% de plus qu’en 2019.