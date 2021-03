C’est parti pour la nouvelle chaîne de BFMTV sur les Freebox et les box d’Orange, SFR et Bouygues

Top départ pour BFM DCI sur la TNT locale et sur les box des opérateurs.

La première chaîne d’information en continu s’agrandit. Sa nouvelle déclinaison BFM DICI a pris l’antenne ce 9 mars à 17H. Les habitants des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes ont désormais accès à l’info en continu de leur quotidien, à la sauce BFM TV.

La chaîne est accessible sur la TNT Alpes, smartphones mais aussi sur les box des opérateurs, en remplacement de DICI TV. Pour y accéder sur les Freebox, direction le canal 930. Pour les abonnés Orange, SFR et Bouygues, rendez-vous sur le canal, 342, 519 et 358.

🎉 C’est parti pour BFM DICI, votre nouvelle chaîne des Alpes du Sud pic.twitter.com/rZA3AVby0p BFM DICI (@BFM_DICI) March 9, 2021

Au programme, de l’info de proximité, économie locale, qualité de vie, sports, loisirs et sorties. A noter qu’un site internet dédié flambant neuf aux couleurs de BFM a été lancé récemment accompagné d’une application mobile téléchargeable sur Android et iOS. Côté effectif, 11 journalistes couvriront l’actualité des départements des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence. Le présentateur pilotera toute la présentation et la réalisation de son JT, notamment grâce un bouton “Next”, pour envoyer des dizaines de duplex. les grands rendez-vous quotidiens, à 12h30 et 17h, seront présentés par Valentin Doyen.

Dans les coulisses de @BFM_DICI, lancée ce mardi dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence 📺 Rendez-vous à 17h pour le lancement officiel de la chaîne 💉 Visite guidée du studio avec @cedricfaiche pic.twitter.com/7HmBAWPaks BFMTV – Matinale (@PremiereEdition) March 9, 2021

Après BFM Paris-Ile de France, BFM Lyon, BFM Grand Lille et Grand Littoral plus récemment, la première chaîne d’info en continu poursuit sa régionalisation. Pour rappel, Altice a pris le contrôle de DICI TV l’année dernière, la chaîne deviendra le laboratoire d’un format de télévision de proximité qui sera appelé à d’autres déclinaisons.

DICI TV est depuis 6 ans, la chaine locale la plus regardée de France, en 6ème position de l’audience cumulée toutes chaines confondues sur sa zone. Pas moins de 70% de ceux qui la captent, la regardent. Sa transformation en BFM DICI devrait lui permettre de poursuivre sa croissance.