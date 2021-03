Free accélère les livraisons de Freebox Delta Pop

Free semble enfin avoir trouvé une solution pour ceux qui ont choisi l’offre Freebox Delta Pop

Depuis le lancement de la Freebox Pop, Free propose également son nouveau Player sous Android TV aux abonnés Freebox Delta (nouveaux abonnés ou migration), qui peuvent le choisir à la place de l’enceinte connectée initialement proposée dans l’offre haut de gamme. Il est proposé sans surcoût. De quoi contenter les fans de la Freebox Delta qui n’ont pas forcément envie d’acheter le Player Free-Devialet.

Les retards diminuent rapidement même s’ils sont encore important

Comme on peut le constater sur le site de freebox.toosurtoo, cette offre est celle qui rencontre proportionnellement le plus de succès, même davantage que l’offre Freebox Pop “classique”. Mais le revers de la médaille est que, comme le montrent ces statistiques, c’est la seule offre à afficher des retards de livraison conséquents. Pour les nouveaux abonnés, l’opérateur a réussi depuis peu à revenir à une situation normale. Mais surtout, ce sont les délais de livraisons pour les migration Delta Pop qui diminuent de semaines en semaines, alors que les envois étaient presque au point mort le mois dernier. Il faut encore plusieurs mois pour recevoir sa nouvelle box, mais désormais, 79% des demandes ont été satisfaites, soit 4 points de plus en une seule semaine, et près de 20 points en un mois.

Situation au 8 mars des demandes et réceptions des offres Freebox Pop, pour les abonnés inscrits sur freebox.toosurtoo,

Pour autant, il faut encore être patient puisque Free commence seulement (sauf exception) à livrer les abonnés qui ont fait leurs demandes de migration en septembre dernier. Mais les choses devraient s’accélérer dans les prochaines semaines, s’il n’y a pas de nouveaux problèmes de stocks. En effet, c’est surtout au lancement de l’offre Freebox Delta Pop, en juillet août, que les demandes de migrations ont été nombreuses, les retards seront donc comblés plus rapidement pour ceux qui ont demandé à migrer après l’été.