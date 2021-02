Pour la première fois, Free annonce que “son plus grand réseau 5G” est disponible dans une grande ville

Free Mobile communique sur le déploiement de son réseau 5G

Si Free a, son lancement, proposé le plus grand réseau 5G de France, il n’a encore jamais communiqué sur la couverture d’une ville en particulier. Mais calquant sa communication sur celle de ses concurrents, il annonce pour la première fois une ville couverte en 5G. C’est ainsi que sur Twitter l’opérateur de Xavier Niel vient d’indiquer que sa 5G est disponible à Bordeaux. Pourtant, comme plusieurs abonnés l’ont fait remarquer, il est déjà possible de bénéficier de la 5G Free Mobile sur cette ville depuis 2 mois, même sur la fréquence coeur qui est le 3,5GHz. On imagine que si Free communique ainsi, c’est que toute la ville bénéficie désormais de la 5G sur cette fréquence.