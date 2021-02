Google tarde à mettre à jour ses applications sous iOS

Le retard de Google sur la mise à jour de ses applications sur iOS a eu une réelle incidence sur plusieurs d’entre elles.

Google tarde à se plier aux règles d’Apple. Plusieurs applications disponible sur iPhone ont souffert d’un bug mercredi dernier, empêchant de s’identifier dans Gmail, Youtube, Search, Maps, Photos ou Drive. La faute à un délai de mise à jour trop long et un retard de Google.

En effet, l’application bloquée refusait l’identification et justifiait cela par le fait qu’elle était trop ancienne et ne comprenait pas les dernières révisions de sécurité nécessaires sur iOS. Il faut dire que, selon iGeneration, ces apps n’ont pas été mise à jour, certaines depuis fin novembre ou début décembre pour la plupart. La raison étant que Google doit pour cela remplir la fiche de confidentialité demandée pour chaque application par l’App Store.

En début d’année, Google avait déclaré s’apprêter à remplir ces fiches. La première échéance était mi-janvier et a été largement dépassée, puis la promesse a été réitérée à la fin du mois. Si YouTube a eu droit à sa fiche de confidentialité, sans mise à jour, il n’en est rien pour les autres applications majeures de la firme de Mountain View. Un retard qui reste gênant, d’autant plus lorsqu’il occasionne des bugs, puisqu’Apple a annoncé cette nouvelle règle l’été dernier et a même repoussé son application de quelques mois pour permettre aux éditeurs de s’y conformer.