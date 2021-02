Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 155

Je pleure il y a un gars de SFR il a appelé sur le fix il m’a dit Bonjour vous êtes bien Monsieur **** ? Je dis nn je suis sa fille, il a commencé à me parler des offres et à la fin il me dit «  ok je parle doucement pour pas me faire cramer mais passe ton insta stp  » Xptdrrrrrrrrr https://t.co/cDnu5xofK9 pic.twitter.com/SNbf6J3Y9Z

emin (@emin_death) February 9, 2021