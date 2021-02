Baromètre mobile nPerf 2020 : Orange conserve la première place, égalité “presque parfaite” entre Free, Bouygues et SFR

nPerf vient de dévoiler son baromètre annuel des connexions Internet mobiles en France métropolitaine. Free a considérablement réduit l’écart avec Bouygues Telecom et SFR.

Développée par DegroupTest, l’application mobile nPerf permet d’évaluer la qualité de sa connexion mobile 2G/3G/4G/Wi-Fi en effectuant un test de débit, un test de navigation et un test de streaming vidéo. Au cours de l’année 2020, les utilisateurs de l’application mobile nPerf ont réalisé plus de 2.5 millions de tests sur les réseaux cellulaires de Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. nPerf explique qu’il “propose l’étude sur la qualité de l’Internet mobile reposant sur le plus grand nombre de tests en crowdsourcing en France, reflétant ainsi l’expérience réellement vécue par les utilisateurs finaux des différents opérateurs”. Le baromètre nPerf repose exclusivement sur les tests réalisés par le grand public, après un filtrage, pour comptabiliser 1.3 millions de tests de débit, 477 221 tests de navigation et 280 743 tests de streamin sur Youtube .

Le bilan est globalement positif, malgré les craintes d’un effondrement des réseaux durant les confinements de 2020. Chaque opérateur a pu maintenir d’excellentes performances, voir les améliorer explique nPerf dans son baromètre.

Toutes technologies confondues, Orange reste invaincu

Encore une fois, Orange délivre la meilleure performance réseau en 2020. Avec son score de 75 217 nPoints, il est loin devant Bouygues Telecom, SFR et Free. Il reste celui qui propose le meilleur taux de réussite des tests (88.34%), les meilleurs débits (tant montant (9.72 Mb/s) que descendants (49.23 Mb/s) ), la meilleure latence (39.64 ms) et même les meilleurs résultats en navigation (71.21%) et en streaming vidéo (78.90% ).

Cette année encore, Orange est qualifié d’opérateur “au dessus du lot” par nPerf, mais cette fois, une inconnue se glisse dans l’équation. En effet, l’arrivée de la 5G pourrait rebattre les cartes d’après le baromètre, puisqu’en fin d’année, les performances des trois opérateurs semblent se rapprocher de celles d’Orange. Nous en saurons sur les performances des réseaux 5G de chaque opérateur cet été, via un baromètre semestriel spécial.

Free rattrape son retard et arrive à égalité avec Bouygues Telecom et SFR

Longtemps dernier du classement l’opérateur de Xavier Niel a réussi à rehausser la barre et à atteindre une égalité “presque parfaite” avec ses deux concurrents. En effet, la faible différence de score entre les trois telcos “ne permet pas d’établir un podium”, explique nPerf. Free continue ainsi d’assurer en terme de débit descendant, se classant deuxième toute catégorie confondue avec 41.54 Mb/s soit presque 4Mb/s de plus en un an. A titre de comparaison, SFR est troisième avec 32.77 Mb/s et Bouygues Telecom est dernier avec un débit moyen de 29.53 Mb/s.

Cependant, l’opérateur accuse toujours un certain retard sur la latence, avec 48.26 ms en moyenne, soit 7 ms de plus que ses deux concurrents les plus proches. Il est cependant deuxième en terme de réussite de tests (87.34%), mais garde une dernière place pour les autres critères, notamment pour les débits montants (6.94 Mb/s), inférieurs de peu à ceux de Bouygues Telecom (7.37 Mb/s) et SFR (7.33 Mb/s).

En 4G, Free conserve la deuxième place derrière Orange

L’opérateur de Xavier Niel était déjà parvenu à se hisser sur la deuxième marche du podium derrière l’opérateur historique en 2019 et y reste en 2020. C’est notamment sur les débits descendants que Free se démarque de ses autres concurrents, proposant un débit moyen en 4G de 46.25 Mb/s, contre 52.51 Mb/s pour Orange. Bouygues et SFR sont loin derrière sur ce point, avec respectivement un débit de 31.16 Mb/s et 35.09 Mb/s .

Il décroche également la médaille d’argent sur les tests de navigations (70.76% de succès) mais est toujours dernier sur la latence, avec 47.03 ms, contre 40.33ms chez Bouygues Telecom, 40.47 chez SFR et 38.30 ms sur le réseau 4G d’Orange. Ainsi, au score, l’opérateur de Xavier Niel conserve sa deuxième place, creusant même légèrement l’écart avec Bouygues Telecom par rapport à l’année dernière.

Bilan global

Si Orange est encore indétrônable, l’écart entre ses trois concurrents s’est bien amoindri durant l’année 2020. Free a réussi à améliorer ses performances pour se placer à quelques points de ses concurrents, si bien que les trois sont placés ex-aeqo sur la podium de nPerf. Il reste encore donc l’inconnue de la 5G, qui selon nPerf produit déjà ses effets, ayant permis “une envolée des débit en fin d’année”. Pour savoir qui a le meilleur réseau 5G d’après nPerf, il faudra cependant attendre l’été prochain.