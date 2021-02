Free prolonge son offre spéciale avec un smartphone offert à choisir parmi trois

Proposant une nouvelle formule, la vente privée de Free sur Veepee joue les prolongations.

Voilà une bonne nouvelle si vous l’aviez manquée. La dernière offre spéciale lancée par Free sur le site Veepee aurait dû prendre fin ce samedi 6 février à 8h00, mais joue finalement les prolongations jusqu’au vendredi 12 février à 6h00.

Sa particularité ? Pour la première fois, Free laisse le choix entre plusieurs modèles de plusieurs marques pour le smartphone offert en contrepartie d’un abonnement au forfait Free à 19,99 euros par mois (15,99 euros pour les abonnés Freebox et même 9,99 euros pour les abonnés Freebox Pop) et d’un engagement de 24 mois. L’opérateur de Xavier Niel vous propose en effet le Nokia 5.3, l’Oppo A53s ou le Xiaomi Redmi Note 9S, d’un valeur de 199 euros chacun.

Cette offre est valable pour une nouvelle souscription exclusivement via le site veepee.fr, réservée aux membres Veepee, à l’exclusion des membres ayant déjà bénéficié d’une offre promotionnelle mobile Free sur Veepee au cours des 13 derniers mois et ayant résilié leur ligne mobile Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription, limitée à une offre par personne. Maximum deux offres par foyer (même nom, même adresse). La portabilité entrante du numéro n’est pas accessible dans le cadre de cette offre promotionnelle. La carte SIM est facturée 10 euros.

Détails du forfait :

En France métropolitaine :

100 Go d’internet en 4G/4G+ et 3G, avec mobile 4G/4G+ (débit réduit au-delà) Appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine, vers les mobiles États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) et DOM et vers les fixes de 100 destinations SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM MMS illimités vers la France métropolitaine Free WiFi illimité

Depuis l’étranger et DOM :

Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, des DOM et de France métropolitaine et depuis les États-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël vers les fixes et mobiles du même pays et de France métropolitaine. Internet 25 Go/mois depuis Europe , DOM ( Suisse, Guernesey, Jersey, Ile de Man, États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Algérie, Tunisie, Israël, Turquie, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde, Malaisie, Thaïlande, Sri Lanka, Bangladesh, Russie, Ukraine, Serbie, Monténégro, Biélorussie, Macédoine, Arménie, Géorgie, Kazakhstan, Pakistan, Ouzbékistan et Chine (hors Taïwan, Hong Kong, Macao) (au-delà : 0,0042€/Mo depuis Europe, DOM et facturation au tarif en vigueur depuis les autres destinations).

Services inclus

• Services mobile : messagerie vocale, messagerie vocale visuelle, présentation du numéro, double appel, suivi de consommation, rejet des appels anonymes, protection contre les renvois d’appels, abonné absent, numéros abrégés, filtrage d’appels et de SMS.

• Réception facture par e-mail

• Annuaire et prospection

• Blocage consommation vers certains numéros spéciaux et les SMS+

Application Free Ligue 1 Uber Eats – Accès Premium inclus :

Suivez en quasi-direct 100% des matchs de la Ligue 1 Uber Eats sous forme d’extraits vidéo et recevez des alertes à chaque but, moment fort et belle action. Vous profitez aussi des résumés de chaque journée et chaque match dès le coup de sifflet final, d’interviews exclusives, de productions originales tels que des web séries, documentaires ou encore podcasts.