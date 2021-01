Totalement fibrés : Free met le turbo sur la fibre et affiche ses bons résultats, Free le plus grand réseau 5G de France, vraiment ? etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission, nous revenons sur les annonces Free de la semaine. Beaucoup de chiffres ont été donnés concernant le déploiement de la fibre et de la 5G. Suite à la plainte d’une association, nous débattons sur la réalité des annonces de Free. Ce dernier annonce avoir le plus grand réseau 5G de France. Autre évènement de la semaine, les engagements de Free en terme de lutte contre le réchauffement climatique. Et bien sûr nous aborderons toute l’actualité de Free et de télécoms, et vous proposerons nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test, etc.

