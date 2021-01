Netflix dépasse désormais les 200 millions d’abonnés dans le monde

Le plus grand service de SVOD du monde vient de passer la barre des 200 millions d’abonnés payants, après en avoir gagné 37 millions supplémentaires sur toute l’année 2020.

Plus d’un abonné par seconde, voilà le rythme effréné auquel Netflix a recruté cette année. Le géant américain annonce en effet avoir fini 2020 avec 203.7 millions d’abonnés payants dans le monde, notamment grâce aux différents confinements ayant eu lieu durant la pandémie. A noter que 80% des abonnements souscrits en 2020 l’ont été en dehors de l’Amérique du nord.

Netflix a en effet engrangé 8.5 millions d’abonnés durant le quatrième trimestre 2020, une hausse bien moins importante qu’au printemps dernier, où le record avait été pulvérisé par les abonnements en plein confinement. Le gain a tout de même été plus important que prévu, puisque le géant du streaming annonçait attendre 6 millions d’abonnés supplémentaires durant cet exercice.

Au quatrième trimestre, la firme californienne a dégagé un bénéfice net de 542 millions de dollars, soit 40 millions de moins qu’il y a un an, pour un chiffre d’affaires de 6.6 milliards, en hausse de 21.5%. « Nous sommes très proches de parvenir à une trésorerie positive », affirme le groupe. « Nous pensons que nous n’avons désormais plus besoin d’investissements extérieurs pour financer nos opérations au quotidien ».

Un attrait tel que le service de SVOD a augmenté ses tarifs au Canada et aux Etats-Unis. Pour le premier trimestre 2021, l’inarrêtable Netflix prévoit un gain de 6 millions d’abonnés et ce dans un contexte très concurrentiel. Disney+ continue de grappiller des parts du marché, avec une future section dédiée à un public plus adultes et de nombreux acteurs prévoient de se jeter corps et âmes sur la SVOD, avec notamment HBO Max, qui propose les films de Warner aux Etats-Unis en même temps que leur sortie en salle.