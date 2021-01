Free Mobile – Mon Compte, l’application multifonction sous licence Free se met à jour sur Android

Après iOS la semaine dernière et une interface flambant neuve, c’est au tour de la version Android de l’application “Free Mobile – Mon Compte” d’évoluer.

Disponible plus de 8 ans sur l’App Store d’Apple et réapparue sur Android l’été dernier à la suite de la signature d’un contrat de licence avec Free, l’application “Free Mobile – Mon Compte” se met à jour sur le Google Play Store. Au programme, une amélioration de l’interface avec de nouveaux icônes plus modernes calqués sur la nouvelle version iOS. Le développeur a également corrigé plusieurs bugs suite aux changements opérés par Free Mobile sur son espace abonné.

Seul hic, des fonctionnalités ne sont plus accessibles dans cette nouvelle version 7.8, rapporte certains utilisateurs. Il n’est par exemple plus possible d’accéder à la messagerie vocale directement depuis l’application. Idem pour l’identification des contacts appelants par leur nom si ces derniers sont présents dans les contacts du téléphone.

Si la version gratuite comporte des publicités, celle-ci se montre malgré tout très complète avec une multitude de services intégrés.

On y retrouve sur Android le Suivi Conso avec Détails et factures, Multi-comptes, ou encore la zone de couverture.

Suivi Conso

● Application multi-comptes

● Montants forfait, hors forfait, etc

● Consommation voix, SMS, MMS, data, numéros spéciaux pour la France

● Consommation voix, SMS, MMS, data pour l’étranger

● Hors forfaits pour la France

● Hors forfaits pour l’étranger

● Consos incluses à l’étranger, pays par pays

● Détails des conso avec affichage du nom

● Accès à toutes vos factures Free Mobile



Options & Services

● Visualisez et modifiez les options et services associés à votre ligne

Autres

● Compatible avec les comptes multi-lignes

● Application universelle compatible téléphones et tablettes

● Ajoutez autant de comptes Free Mobile que vous voulez (Application Multi-comptes)

● Retrouvez vos factures Free Mobile

● Accédez à la grille tarifaire de Free, la FAQ et autres documents utiles