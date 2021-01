Canal+ promet de recycler vos décodeurs

Canal+ se met au vert, et s’engage désormais à donner une seconde vie à vos décodeurs.

L’engagement écologique a le vent en poupe chez les grandes entreprises. La filiale de Vivendi annonce aujourd’hui un nouvel engagement pour minimiser l’impact environnemental des décodeurs retournés par les abonnés.

Un boîtier reconditionné ou recyclé

Une fois retourné dans ses entrepôts, votre décodeur sera soumis à un diagnostic rigoureux. Chaque pièce en bon état sera réutilisée pour créer de nouveaux décodeurs, le but étant de limiter la production et de maximiser la durée de vie des pièces. Ce reconditionnement sera effectué par Cordon Electronics.

Si certaines sont trop endommagées, elles seront envoyé à RSB, partenaire de Canal+, spécialiste du recyclage des déchets d’équipements électriques et électronique et certifié ISO 9001 et 14001. Celui-ci se chargera de les démanteler et de trier les matières pour qu’elles soient recyclées et valorisées.

La restitution de votre décodeur n’aura donc plus uniquement l’avantage de récupérer votre dépôt de garantie, mais celui aussi de participer au recyclage des déchets électroniques. Pour rappel, il est possible de faire la demande d’un bon e-Chronopass lors de votre résiliation depuis votre espace abonné, Canal+ explique la procédure sur cette page dédiée.