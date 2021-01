Freebox Delta et Pop : Canal+ séries offert pendant 1 an ou les chaînes Canal+, les abonnés doivent choisir

Disponible depuis un an sur les Freebox, le service de SVoD Canal+ Séries et tout son catalogue sont sont offerts pendant 12 mois aux abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet, mais un bug complique les choses

En plus de donner accès gratuitement à Disney+ pendant 6 mois à ses abonnés Freebox Pop et Delta+Pop, l’opérateur a annoncé offrir depuis fin décembre aux mêmes abonnés mais aussi aux détenteurs d’un Player Devialet, 12 mois d’abonnement à Canal+ Séries (au lieu de 9,99€/mois). Comprenant 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal, l’offre s’arrêtera automatiquement à l’issue des 12 mois.

Mais selon vos retours et nos constatations, l’activation de ce service offert entraine un problème de taille : il coupe l’accès aux chaînes Canal+ pour ceux qui y sont abonnés. Pour débloquer la situation il faut contacter le service client de Canal+ qui réactivera les chaînes Canal+ sur la Freebox. Mais supprimera par la même occasion l’accès à Canal+ Séries. Selon l’assistance Canal, il n’est pas possible de bénéficier des 2 offres en même temps.