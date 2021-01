Après les Freebox et les smartphones, Free Ligue 1 Uber Eats devrait débarquer sur un nouveau support

Le service 100% foot de Free devrait s’étendre au-delà des écosystèmes Free et mobiles, en arrivant sur l’Apple TV.

Un nouveau champ des possible s’ouvre à Free. L’opérateur de Xavier Niel recrute un développeur pour son service Free Ligue 1 Uber Eats et prépare ainsi son arrivée sur les boîtiers TV d’Apple.

En effet, dans l’offre d’emploi dédiée à un poste de développeur iOS, Free explique que l’heureux sélectionné devra “prendre une part active à la conception et au développement des fonctionnalités et de l’architecture de l’application Free Ligue 1 sur iOS et tvOS“. Si l’application est bel et bien disponible sur les iPhones et les iPad, la mention de l’OS dédié aux Apple TV a de quoi surprendre. D’autant plus que l’expérience de développement au sein du système d’exploitation TV d’Apple est considéré comme un “plus” pour postuler.

On sait cependant que Xavier Niel n’est pas réfractaire à travailler avec la Pomme. Il propose déjà en Suisse via son opérateur Salt une AppleTV en tant que player, c’est également le cas de Monaco Telecom depuis le début de l’année 2020. Ainsi, Free Ligue 1 Uber Eats pourrait débarquer sur d’autres players et pas nécessairement des Freebox. Aucune date n’est annoncée pour l’instant.