Monaco Telecom de Xavier Niel s’acoquine avec Apple sur ses offres fixes

Monaco Telecom lance son nouveau service TV en collaboration avec Apple.

Désireux de répondre aux nouvelles habitudes qu’ont les consommateurs de regarder la télévision aujourd’hui, l’opérateur monégasque de Xavier Niel annonce aujourd’hui le lancement de son nouveau service TV baptisé : Monaco Telecom TV. Celui-ci, regroupe plus de 200 chaînes et propose un replay complet des programmes sur 7 jours sur la plupart des chaines, le start over et le contrôle du direct, le tout disponible sur Apple TV 4K.

Fruit de ce partenariat, l’Apple TV 4K est proposée à 149€ au lieu de 199€. Le service Apple TV+ (accès aux programmes originaux de la marque à la pomme) est également offert pendant un an.

Monaco Telecom TV est d’ores et déjà disponible dans les boutiques Monaco Telecom, de même que l’Apple TV 4K. Combinable avec les offres LaBOX et Internet Ultra Haut Débit, l’abonnement à MonacoTelecomTV (plusieurs écrans) est proposé à 9€99 par mois, et les 6 premiers mois sont offerts à tous les clients premium.