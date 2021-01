L’Arcep met à jour sa carte qui permet de connaître son éligibilité à la fibre

La carte de l’Arcep de suivi de l’avancement des déploiements fibre vient d’être mise à jour, avec les données du 3ème trimestre 2020.

Dans un souci de transparence autour du déploiement de l’Internet très haut débit en France, l’Arcep a mis en ligne une carte interactive du déploiement de la fibre. Accessible au grand public à l’adresse cartefibre.arcep.fr, celle-ci permet de savoir si vous êtes éligibles ou non à l’Internet très haut débit. Après un léger retard, elle a profité vendredi dernier d’une mise à jour, grâce aux données recueillies en open data pour l’avant-dernier trimestre de l’année 2020. La prochaine mise à jour sera effectuée le 4 mars 2021 annonce l’Arcep.

Pas moins de 945.000 d’abonnements supplémentaires à la fibre optique ont été enregistrés en France au troisième trimestre 2020, portant leur nombre à 9,2 millions millions. En un an, près de 3 millions d’accès supplémentaires ont été activés. “Cette technologie représente désormais plus des deux tiers du nombre total d’accès à très haut débit”, révèle l’Arcep dans son nouvel observatoire. Fin septembre, 22,3 millions de locaux étaient éligibles aux offres FttH, soit une hausse de 33% en un an.

Cliquez sur la carte ci-dessous pour découvrir si vous êtes dans une zone éligible à la fibre ou qui prévoit de l’être