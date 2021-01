Abonnés Freebox : Free vous explique quelle connexion utiliser pour profiter au mieux d’internet chez vous

CPL, WiFi, Ethernet, comment optimiser l’utilisation de votre Freebox pour avoir la meilleure connexion possible ? Dans son nouvel épisode des “tutos Free”, l’opérateur de Xavier Niel explique à ses abonnés comment utiliser chaque technologie.

On revoit les bases avec Free. Les Freebox proposent en effet trois types de connexion : l’utilisation du Courant Porteur en Ligne (CPL) via les Freeplugs (ou autres boîtiers si vous le désirez), l’Ethernet via un câble RJ45 et enfin, le WiFi. Chaque moyen présente ses avantages et ses inconvénients selon vos usages, Free a donc publié ses conseils pour optimiser votre connexion sur sa chaîne YouTube.

L’opérateur rappelle par exemple que certains obstacles peuvent gêner la connexion en CPL, ou la distance peut affecter la qualité de votre WiFi. Et bien sûr, les geeks le sauront déjà, il conseille de privilégier l’Ethernet pour des usages “exigeants” : gros téléchargements, jeux en ligne, streaming de contenu en 4K…