2020 se termine enfin, toute l’équipe d’Univers Freebox vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 !

Cher.e.s lectrices et lecteurs, toute l’équipe d’Univers Freebox se réunit pour vous souhaiter une bonne année 2021 et on croise les doigts pour qu’elle soit meilleure que 2020,

D’une part, nous souhaitons remercier l’ensemble des lecteurs et commentateurs, pour l’intérêt que vous portez, tous les jours, à Univers Freebox, et c’est notre récompense. Nous espérons vous éclaircir et vous informer au mieux durant cette nouvelle année 2021, avec notre équipe de journalistes et rédacteurs. Grâce à vous, Univers Freebox est un acteur majeur de l’information sur les télécoms, avec 3 millions de visiteurs uniques et plus de 12 millions de pages vues chaque mois, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre.

2020 a été une année très compliquée pour tout le monde, et nous avons bien sûr été impactés également, mais nous avons assuré la continuité de l’information même si nous n’avons pas pu vous proposer autant de vidéos que prévues, puisque nous ne pouvions nous réunir en studio. Nous n’avons pas pu réaliser tous les projets prévus non plus, même si nous avons tout de même lancé les nouvelles version des applis Android et iOS.

A l’occasion de cette nouvelle année, nous tenons également à remercier, toutes les équipes Free et Free Mobile (direction, cadres, techniciens, membres du personnel de la relation Abonnés et des Free Center, et bien d’autres intervenants…), qui par leurs ouvertures d’esprit et leurs disponibilités en font un partenaire vraiment pas comme les autres !

Enfin, nous remercions l’ensemble des médias, acteurs de l’audiovisuel, chaînes de télévision et radios, tous les autres opérateurs avec lesquels nous entretenons de bons rapports et les institutions, parmi lesquels France Très Haut Débit ou l’ARCEP, qui font pleinement confiance à Univers Freebox, et qui nous communiquent en permanence des informations à partager.

En cette nouvelle année qui débute, nous citons les prénoms d’une partie de ceux qui font vivre Univers Freebox au quotidien : Anthony R, Vincent, Fred, Frédéric, Adrien, Olivier, Tibet, Kevin P, Kevin G, Cindy, Florian, Raphael, Christophe, Fouzi, Nicolas, Marjolaine, Anthony D, Maxime, Adrien, Lucas, Dimitri, Géraldine, Tibet, Johan, Ivan et tous les autres bénévoles.

Abonnés de la première heure, nouveaux arrivés, mordus ou néophytes, toute l’équipe d’Univers Freebox vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.