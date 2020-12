Pour les fêtes de fin d’année Zoom permet les réunions en illimité même pour les comptes gratuits

L’application Zoom a rencontré un grand succès depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Confinement oblige, de nombreuses personnes se sont tournés vers la solution de visio-conférence.

En France, le couvre-feu sera levé pour le soir de Noël, mais pas pour le Nouvel An. De nombreuse famille et amis ne pourront ainsi pas se réunir pour les fêtes de fin d’année. Afin de pouvoir garder le contact et tout de même passer les fêtes “ensemble”, Zoom va supprimer la limitation de 40 minutes pour les comptes gratuits et rendre illimité les appels pour permettre à chacun de célébrer la fin de 2020, même a distance. Ainsi, la plateforme est déjà passée en illimité du 17 décembre à 16 h au 19 décembre à 12 h pour la fin de Hanoukka, et d’autres périodes sont concernées :

Du 23 décembre à 16 h jusqu’au 26 décembre à 12 h pour le réveillon de Noël et le jour de Noël ;

Du 30 décembre à 16 h jusqu’au 2 janvier à 12 h pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, le Nouvel An et la fin de Kwanzaa.

Zoom indique sur son blog qu’il n’y a aucune manipulation à faire pour enlever la limite, elle sera automatiquement levée pendant les périodes indiquées.