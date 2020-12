La Freebox Révolution fête ses 10 ans aujourd’hui

Déjà 10 ans et de bons et loyaux services au compteur. Le 14 décembre 2010, Free lançait sa sixième box, la Freebox Révolution. Au menu, lecteur Bluray, média-center, console de jeu, NAS 250Go, appels vers les mobiles, nouveau design signé Starck… La Freebox Révolution a bouleversé le marché des fournisseurs d’accès à internet.

Si l’on vous dit “box internet”, quelle image vous vient en tête ? Probablement celle de la Freebox Révolution. Avec son interface TV personnalisée et ses nombreux services, la box mythique de Free a rencontré un succès indéniable, même si la concurrence a tenté d’emboîter le pas à Free en proposant de nouvelles box ou en intégrant les appels illimités vers les mobiles depuis.

Des innovations à foison

Avec son design si particulier, que l’on doit de la griffe de Philippe Starck, elle aura marqué les esprits et encore aujourd’hui, beaucoup de Freenautes la portent dans leur coeur. Contrairement à la Freebox mini 4K, la Révolution est toujours proposée dans les offres de l’opérateur de Xavier Niel. Elle est même au centre d’une stratégie de recrutement avec des ventes privées attractives. L’une d’entre-elles est d’ailleurs en cours en ce moment, pour 19.99€/mois avec trois mois offerts

Et l’opérateur continue de l’agrémenter de nouveaux services, pour la garder au goût du jour. Si ils se sont fait attendre, les services de SVOD Netflix et Amazon Prime Video ont été intégrés à la box, respectivement en décembre 2019 à l’occasion de son anniversaire et en novembre dernier. Elle a même bénéficié au lancement de la Freebox Pop, d’une amélioration importante de son WiFi.

La Freebox V6 fourmille de nouveautés pour les fans de nouvelle technologie, mais aussi de fonctionnalités plus axées pour le grand public. Entre le NAS et l’intégration de jeux vidéos pour les geeks et l’intégration d’un lecteur blu-ray dans sa box, il y a du choix. Sans oublier des fonctions plus mineures mais appréciables, comme la personnalisation de son interface TV, la possible utilisation d’une télécommande virtuelle, ou encore la création de bouquets favoris…

Pour l’anecdote, avant le lancement de ce produit révolutionnaire, Free a envoyé une invitation presse présentant une suite de lettres qui ne semblaient avoir aucun sens. Vous l’aurez deviné, il s’agissait bel et bien du design de la Freebox Révolution. A ce sujet, son designer Philippe Starck avait alors déclaré ” je peux voir dire que c’est une sorte de compilation de mots un peu clé sur les cordes, sur les mathématiques quantiques, sur l’astrophysique, autrement dit, sur ce qu’il y a de plus beau, de plus passionnant, de plus ultime, de plus poétique dans les sciences humaines. ” Les Freenautes, dont l’ADUF, s’étaient alors attelés à décrypter les inscriptions sur le dessus de la Freebox Révolution.

En attendant la suite…

Après la Révolution, viendront trois nouveaux modèles de Freebox. Tout d’abord, la Freebox mini 4K, avec AndroidTV et un design compact, qui fait office de transition entre la V6 et la V7. Elle a longtemps été le produit d’appel de Free, avec un argument phare : “la fibre à 14.99€“, avant d’être retirée des offres de l’opérateur. Vient ensuite la Freebox Delta, avec une nouvelle cible : les CSP+. L’offre est résolument haut de gamme et inclus de nombreux services dans son abonnement. Le hardware n’est pas en reste avec, entre autres, la fibre 10G e-PON, l’agrégation 4G + xDSL et le player Free-Devialet. Et enfin, cette année Free a renoué avec le grand public avec le lancement de la Freebox Pop. En attendant la V9 !

Bon anniversaire à la Freebox Révolution !