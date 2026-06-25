A peine arrivé sur Netflix, TF1 se paye déjà une place dans le Top 10 de la plateforme

Le rapprochement entre TF1 et Netflix semble démarrer sur de bonnes bases : Secret Story est devenu le premier programme du groupe à intégrer le Top 10 français depuis l’arrivée de ses contenus.

Le partenariat entre TF1 et Netflix commence déjà à produire ses premiers effets visibles. À peine une semaine après l’arrivée des programmes du groupe sur la plateforme américaine, Secret Story s’est invité dans le Top 10 des séries et émissions les plus regardées en France sur Netflix. , le programme de téléréalité diffusé sur TF1 et TMC occupait ce jeudi la 7ᵉ place du classement français. Une première depuis le lancement du partenariat entre les deux groupes le 18 juin dernier.

Secret Story s’offre une place parmi les programmes les plus vus

Le divertissement présenté par Christophe Beaugrand s’est hissé dans le classement aux côtés de productions internationales. Secret Story se retrouvait derrière plusieurs séries étrangères mais devant d’autres productions internationales présentes dans le Top 10 français. Il s’agit du premier programme du groupe TF1 à intégrer ce classement depuis l’arrivée des contenus de TF1 sur Netflix.

Selon les informations du Parisien, le groupe n’a pas commenté cette performance, mais ce premier résultat est présenté en interne comme un signal encourageant pour ce rapprochement entre télévision traditionnelle et streaming.

Impossible en revanche de connaître le nombre exact de spectateurs ayant regardé le programme via Netflix. La plateforme indique ne pas communiquer les audiences détaillées pays par pays, hormis ses classements publics. Netflix souligne néanmoins que cette présence dans le Top 10 montre que ses abonnés semblent répondre présent pour regarder les contenus du groupe TF1.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox