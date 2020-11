Un smartphone de la boutique Free Mobile passe sous les 200 euros grâce à une baisse de prix

Grâce à une baisse de prix d’environ 25 %, un smartphone intéressant de la boutique Free Mobile se rend plus accessible aux petits budgets.

Déjà intéressant pour les budgets serrés, l’un des smartphones présents dans la boutique Free Mobile le devient encore plus. Auparavant proposé à 259 euros, l’Oppo A72 voit en effet son prix passer à 199 euros, soit une baisse de 60 euros. Ce smartphone de petit milieu de gamme peut également être payé en 4x (52 euros à la commande, puis 3 fois 49 euros) ou 24x (31 euros à la commande, puis 24 fois 7 euros), sans frais. Cerise sur le gâteau : une coque de protection d’une valeur de 19,99 euros est offerte. De quoi lui éviter quelques rayures au quotidien.

Côté caractéristiques, rappelons que l’Oppo A72 propose un chipset Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM, un écran IPS 6,5 pouces FHD+, un stockage 128 Go extensible par MicroSD, de la photo 48 Mégapixels à l’arrière et 16 Mégapixels à l’avant, une batterie 5 000 mAh et un système Android 10 coiffé de l’interface maison ColorOS 7.1.