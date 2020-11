Inarrêtable, Free va lancer une nouvelle offre canon

Croquez la pomme dès demain à 19h sur Veepee ! Free Mobile dégainera une nouvelle vente privée avec un smartphone offert. Il s’agira encore une fois d’un iPhone 7 reconditionné mais dans un coloris différent.

Après voir mis fin prématurément vendredi à son offre inédite avec un iPhone offert, Free récidivera dès demain sur le site d’e-commerce Veepee. L’opérateur de Xavier Niel proposera une nouvelle fois son forfait 100 à 19,99€/mois pendant 24 mois avec un iPhone 7 32 Go reconditionné offert. Cette fois le coloris change, la version Or Rose remplace le modèle noir proposé précédemment, lequel a été victime de son succès.

Pour les intéressés, l’offre sera disponible dès ce lundi à 19h sur le site de Veepee, et ce jusqu’au 27 novembre prochain. Celle-ci est encore plus intéressante pour les abonnés Freebox puisque le forfait passe en illimité et leur revient à 15,99€/mois. Mieux encore pour les clients Freebox Pop pour qui la facture descend à 9,99€/mois.