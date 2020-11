Iliad-Free annonce un nouveau financement de 300 millions d’euros pour le déploiement de son réseau 5G et la densification de sa 4G

La maison-mère de Free emprunte 300 millions d’euros auprès de la banque européenne d’investissement pour accompagner le déploiement de ses réseaux 4G et 5G en France.

Un nouveau prêt portant à plus de 1,1 milliard d’euros les financements apportés à Iliad depuis 2009, la BEI renouvelle son soutien au groupe de Xavier Niel “après l’avoir accompagné depuis plus de dix ans dans le financement de ses déploiements fixes”, annonce Iliad ce matin. Ce financement à hauteur de 300 millions d’euros va permettre d’accompagner Free dans la densification de son réseau 4G et le déploiement de son réseau 5G.

L’opérateur investit en moyenne chaque année près de 30% de son chiffre d’affaires soit un montant cumulé de près de 7,5 milliards d’euros sur les cinq dernières années. Grâce à ses investissements, Free compte aujourd’hui plus de 18 800 sites mobiles sur tout le territoire métropolitain et couvre 97,8% de la population en 4G.

Pour rappel, ce prêt fait suite à un autre financement d’ Iliad de 300 millions d’euros en mars dernier auprès de la BEI en mars 2019 pour accélérer le déploiement de la fibre optique. Le groupe a par la suite souscrit un emprunt de 500 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels asiatiques et allemands, puis de 150 millions d’euros auprès de la banque publique allemande KfW IPEX-Bank pour l’accompagner aussi dans déploiement de ses réseaux en France et en Italie.