Red Bull TV : découvrez un service de VOD gratuit pour les amateurs de sports extrêmes

Amateurs de sports extrêmes et de compétitions eSport, voici le service Red Bull TV disponible gratuitement sur les Freebox Pop et Freebox mini 4K grâce à une application téléchargeable sur le Play Store de Google.

La plate-forme Red Bull TV propose de nombreux contenus autour des sports extrêmes type rally, surf, skate, VTT, BMX ou breakdance, mais aussi des compétitions eSport.

Le service est gratuit, sans publicités ni achats intégrés. Les abonnés Freebox Pop et Freebox mini 4K peuvent d’ailleurs en profiter au travers une application à télécharger depuis le Play Store, la boutique applicative de l’écosystème Android. Les players de ces Freebox tournent pour rappel sous environnement Android TV.

Installer Red Bull TV sur le player

Pour commencer, il faut bien évidemment lancer une recherche de l’application et lancer son installation, celle-ci ne faisant pas partie de celles préinstallées. Le service n’exige d’ailleurs pas de connexion. Vous le verrez plus loin. Celle-ci est proposée, mais optionnelle.

L’interface principale : cinq onglets

La page d’accueil de l’application Red Bull TV s’articule autour de cinq onglets.

Accueil : une grille de contenus basée sur les recommandations (les meilleurs films et séries sur l’escalade ou les meilleurs contenus autour du surf, par exemple).

Parcourir : un classement des programmes par formats (événements, émissions, films et clips) et canaux (bike, aventure, sports motorisés, surf, skateboard, etc.)

Événements : événements en direct à venir, événements passés ou même événements annulés.

Compte : une fois le compte créé et activé à partir du navigateur Web (grâce au lien ou au flashcode), vous pourrez y retrouver vos contenus favoris. L’ajout de ces contenus passe d’ailleurs par un appui long sur la vignette du contenu ou grâce au bouton dédié dans la fiche descriptive du contenu.

Depuis cette même section, vous pourrez ajuster les différents paramètres de l’application. Nous y reviendrons plus loin dans ce tutoriel

Rechercher : de là, vous pouvez lancer une recherche textuelle en utilisant le clavier virtuel ou une recherche vocale avec le microphone de la télécommande (après avoir validé une autorisation). La deuxième possibilité se montrera rapidement plus pratique. La reconnaissance fonctionne en effet vraiment bien.

Le lecteur : simple, il va à l’essentiel

Durant la lecture du contenu, un appui vers avec la flèche haut permet d’afficher la fiche du contenu (nom, résumé, bouton de mise en favoris), la section des sous-titres ou la section de la bande-son. L’essentiel. Pas de superflu.

Un appui au centre de la croix multidirectionnelle de la télécommande permet d’afficher les boutons utiles au contenu : lecture/pause, d’avance ou de retour. Il y a également un raccourci pour l’accès aux sous-titres.

Les réglages de l’application : votre vie privée n’a pas été oubliée

Dans la section Compte, on retrouve différents réglages pour l’application : aperçus vidéo, sous-titrages, langue audio, etc.

De là, il sera aussi possible de supprimer l’historique des recherches et l’historique des vidéos regardées. Les plus à cheval sur la vie privée apprécieront.

VERDICT

Aérée, fluide, intuitive, épargnée par la publicité, l’interface de Red Bull TV invite naturellement à la découverte des contenus (films, séries, documentaires, etc.) qui sont d’ailleurs en nombre et bien organisés. Vous trouverez forcément votre bonheur dans la pléthore de contenus. La gratuité du service ne fait qu’enfoncer le clou. Vous aimez les sports extrêmes et l’eSport ? Le service Red Bull TV mérite clairement d’être essayé.