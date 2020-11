Netflix cible les nouveaux abonnés avec des offres promo disparates et inédites, retour du mois d’essai gratuit

Premier ou deuxième mois gratuit, surclassement des offres pendant 30 jours, Netflix teste plusieurs approches pour attirer de nouveaux abonnés dans l’hexagone.

Alors qu’il augmente ses prix aux USA, Netflix épargne pour le moment la France. En attendant de savoir à quelle sauce les abonnés seront mangés dans l’hexagone, le mastodonte de la SVOD continue d’expérimenter diverses formules pour faire découvrir sa plateforme, et séduire.

Après un passage à une période d’essai payante cet été avec des prix oscillant entre 0.05€/mois et 3.99€ en fonction des utilisateurs, Netflix opère actuellement un retour à son offre historique 30 jours gratuits, en attestent certains twittos.

Mais pas seulement. Le leader de la SVOD continue de cibler à sa manière les prospects. Dans le même temps, d’autres formules promotionnelles sont proposées , parfois de manière inédite, avec notamment la possibilité de profiter du second mois offert, ou encore de 50% de réduction sur les deux premiers mois d’abonnement.

Enfin, la formule un peu plus particulière apparue en février dernier permettant de surclasser temporairement son offre lors du premier mois souscrit est toujours proposée à certains utilisateurs. En clair, si vous optez pour un abonnement Essentiel (1 écran et SD), Netflix vous offre le forfait supérieur (2 écrans et HD) pendant 30 jours, au prix de la formule inférieure.

En juin dernier et après avoir supprimé toute offre promotionnelle, Netflix a proposé de découvrir pendant 7 jours son service de SVoD avec remboursement en cas d’annulation avant la fin de la période d’essai, à première vue cette offre promo n’est plus proposée aujourd’hui.