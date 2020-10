Cdiscount Mobile : un forfait “immanquable” 30Go à 2,99€/mois mais…

Cdiscount Mobile propose à nouveau son forfait “l’immanquable” proposant 30 Go pour 2,99 € par mois… pendant 6 mois et sans engagement jusqu’au 01 novembre prochain inclus.

Ça s’en va et ça revient. Déjà proposé il y a quelques semaines, le forfait proposé en série limité et offrant 30 Go pour un tout petit prix est de nouveau disponible sur le site de Cdiscount. L’offre comprend une réduction de 10 € amenant le prix mensuel du forfait à 2,99 € par mois pendant 6 mois au lieu de 12,99 €. Les appels, SMS/MMS illimités sont évidemment inclus. Profitez également des appels/SMS/MMS lors de vos déplacements en Europe avec une enveloppe internet mobile de 10 Go disponible. Ce n’est plus une surprise, lors de la commande 10€ vous seront demandé pour la carte SIM triple découpes.

Comme NRJ Mobile ou Auchan Télécom, la marque Cdiscount Mobile appartient à Euro Information Télécom, cinquième opérateur mobile en France avec 2 millions de clients, d’ailleurs en passe d’être racheté par Bouygues Télécom. Elle utilise pour rappel les réseaux de Bouygues Télécom, Orange et SFR.