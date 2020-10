Infatigable, Free dégaine une nouvelle vente privée

Free Mobile donne rendez-vous ce jeudi 15 octobre à 19h sur Veepee.fr pour une nouvelle vente privée.

Et ça continue encore et encore, Free multiplie les ventes privées mobiles depuis la fin du confinement et cela semble plutôt bien fonctionner avec 80 000 nouveaux abonnés séduits entre juin et septembre à l’occasion du deuxième trimestre 2020. Après avoir mis fin lundi à son offre promotionnelle Veepee comprenant son forfait 100 Go et un Oppo A9 2020 offert, l’opérateur récidivera dès demain à 19h avec une nouvelle vente privée sur le site d’e-commerce, toujours sur le mobile, soit la troisième opération séduction en l’espace d’un mois environ. Il s’agira encore une fois du forfait le plus onéreux de l’opérateur à 19,99€/mois avec un smartphone offert et le service Free Ligue 1 Uber Eats d’inclus. Le tout avec un engagement de deux ans.