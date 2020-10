Orange dégaine un pack OCS + Netflix à seulement 9,99€/mois pendant 2 mois et sans engagement

Visionner une flopée de films et séries primés avec le pack OCS + Netflix à partir de 9,99€/mois durant 2 mois, le tout résiliable à tout moment, cela vous tente ? Orange le propose à ses abonnés.

Voilà une offre bien sympathique que propose l’opérateur historique, avec le froid qui revient, elle tombe même à pic. Orange propose d’accompagner les soirées sous la couette à ses abonnés avec un pack OCS + Netflix offrant l’accès à un immense catalogue de séries TV, films, animés, documentaires et autres programmes à succès, le tout à un prix attractif.

Plus précisément, deux formules sont proposées offrant chacune l’accès aux chaînes OCS ainsi qu’a Netflix. La moins chère à 9,99€/mois pendant 2 mois puis 19,99€/mois, propose la version standard de Netflix avec 2 écrans en simultané en qualité HD. L’autre offre proposée à 13,99€/mois pendant 2 mois puis 23,99€/mois et permet quant à elle l’accès à Netflix Premium en offrant la possibilité d’utiliser 4 écrans en simultané en Ultra HD 4 K.

Sur OCS, retrouvez de grands blockbusters, des films récents inédits TV français et américains, l’intégralité de la production HBO en exclusivité (Games of Thrones, Westworld, Chernobyl, Sex and the City…) mais aussi des séries diffusées 24 h après leur sortie aux USA. Ainsi que des séries récemment primées aux Emmy Awards 2020 : Euphoria (meilleure actrice), Watchmen (meilleure mini -série), Succession (meilleure série dramatique) et I Know Thirs much is true (meilleur acteur).

À noter que les abonnés pourront accéder à l’ensemble des programmes grâce aux applications OCS et Netflix afin de regarder ou télécharger vos programmes ou que vous soyez.

Orange précise également que Netflix est accessible sur les boîtiers de couleur noir compatible tel que le décodeur Play, TV 4 ou TV UHD. Si vous possédez le décodeur blanc UHD90, il faudra demander à l’échanger moyennant des frais.