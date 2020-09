Facebook met à disposition un nouvel outil permettant de protéger vos photos

Facebook propose désormais un outil permettant de protéger les contenus dont vous êtes l’ayant droit.

Les éditeurs et créateurs d’images font souvent face à la réutilisation de leurs photos sans que ces dernières soient créditées sur Facebook. Le géant des réseaux sociaux met maintenant à disposition un outil nommé “Rights Manager for Images” afin de protéger la propriété intellectuelle et de mieux contrôler le partage des contenus. Les créateurs de vidéos sur Facebook disposaient déjà d’un outil similaire permettant de protéger leurs contenus.

Facebook s’est exprimé au travers de son blog afin de présenter le nouvel outil, voici quelques mots de Dave Axelgard, chef de produit : ” Aujourd’hui, nous présentons Rights Manager for Images, une nouvelle version de Rights Manager qui utilise la technologie de correspondance d’images pour aider les créateurs et les éditeurs à protéger et à gérer leur contenu d’image à grande échelle”, “Nous voulons nous assurer que Facebook est un endroit sûr et précieux où les créateurs peuvent partager leur contenu. C’est pourquoi nous avons créé des outils tels que Rights Manager dans Creator Studio pour aider les créateurs et les éditeurs qui disposent d’un catalogue de contenu volumineux ou croissant à mieux contrôler quand, comment et où leur contenu est partagé sur Facebook et Instagram”.

Pour ceux qui seraient à la tête d’une page Facebook, vous pouvez vous rendre sur la page suivante : web.facebook.com/rights_manager/apply . Il vous sera demandé de remplir un formulaire, suite à cela Facebook étudiera votre demande et si elle est acceptée vous pourrez utiliser “Rights Manager for Images”. Hormis cet outil Facebook dispose déjà d’une politique visant à protéger les droits d’auteurs. Grâce à cela, Facebook se réserve le droit de pénaliser les utilisateurs qui enfreindraient les droits d’auteurs à plusieurs reprises.

