Clin d’oeil : 5G et Amish, Orange avait déjà prédit les propos d’Emmanuel Macron

Orange a eu le nez creux !

Les “punchlines” du Président de la République autour du déploiement de la 5G ne laissent personne indifférents. Si certains s’offusquent d’un amalgame facile, d’autres en rient et d’autres font même le lien avec un spot de pub d’Orange !

« J’entends beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile ! Je ne crois pas que le modèle Amish, permette de régler les défis de l’écologie contemporaine » a ironisé Emmanuel macron en début de semaine. Une comparaison qui a fait “tilt !” chez Quotidien, qui ont alors repensé à cette pub.

Le twist étant finalement, que celui qui avait l’air le plus apte à avoir une bonne connexion était le plus reclus. Et le décor sonne très “amish”, les calèches en moins : cabanon en bois, perdu dans la forêt… et même plusieurs lampes à huile !

De quoi peut être rassurer ceux qui craignent un changement radical de leur mode de vie avec l’arrivée de la 5G : le jeune homme semble allier facilement progrès et traditions ! 😉