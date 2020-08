Non, la VoLTE n’est pas encore disponible chez Free Mobile

Il faudra sans doute attendre la fin de l’année et le lancement de la 5G.

Disponible chez Orange, SFR, Bouygues et plusieurs MVNO comme La Poste Mobile et Réglo Mobile, la VoLTE est toujours aux abonnés absents chez Free Mobile. L’opérateur de Xavier Niel travaille actuellement sur son arrivée. Selon une rumeur largement relayée sur Twitter jeudi dernier, certains abonnés auraient toutefois réussi à activer les appels 4G, laissant penser à un lancement progressif. Selon nos informations et plusieurs remontées d’utilisateurs, il n’en est rien. En réalité, l’option VoLTE apparaît déjà depuis plus d’un an sur iOS pour les abonnés Free Mobile. Néanmoins, lors d’un appel, le basculement se fait en 3G, le service n’est donc pas disponible et encore moins pris en charge. Rien de nouveau si ce n’est une fausse information.

Pour profiter de la voix sur 4G, il faudra patienter encore un peu. En marge du lancement de la Freebox Pop le 7 juillet dernier, Xavier a confié à demi-mot à Univers Freebox l’intention de l’opérateur de lancer cette technologie à la fin de l’année tout en signifiant ne pas vouloir faire de pré-annonce. Prévue initialement après le lancement de la 4G en roaming à l’étranger en mai 2019, la VoLTE débarquera finalement selon lui en même tant que la 5G : « on pourra alors trouver des solutions à un certain nombre de questions que l’on peut nous poser au moment du lancement de la 5G ». L’opérateur n’a de toute manière pas le choix, la VoLTE est nécessaire pour la cinquième génération de téléphonie mobile.

La VoLTE, c’est quoi au juste ?

Evitant le basculement entre réseaux 2G ou 3G au cours d’un appel, la VoLTE permet à l’usager de gagner en qualité, rapidité et confort d’utilisation. Cette technologie donne accès à une utilisation simultanée des services voix et data en 4G. De ce fait, il est possible de télécharger des fichiers ou encore consulter ses emails via la 4G tout en appelant. Autre avantage, le temps d’établissement des appels est 3 fois plus rapide (ainsi qu’un taux d’échec nettement diminué). La qualité sonore se voit aussi améliorée grâce au son haute définition.