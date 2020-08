Free Mobile : plusieurs nouveaux accessoires offerts dans la boutique en ligne

Arrivés en juillet dans la boutique Free Mobile, les Huawei P40 Lite 5G et Nokia 5.3 ne seront pas seuls dans le colis en cas d’achat.

Comme chaque semaine ou presque, Free Mobile propose de nouvelles remises ou accessoires en cadeau dans sa boutique en ligne. Cette fois, pour tout achat d’un Huawei P40 Lite 5G , des écouteurs sans fil Freebuds Lite d’une valeur de 99€ sont offerts. Ce modèle (128 Go extensible à 256 Go) bénéficie actuellement d’une remise de 70€.

Ce smartphone embarque une quadruple caméra dotée d’IA et un capteur principal de 64MP, ainsi que la technologie Huawei SuperCharge 40W et une batterie de 4000 mAh.

Attention, iI utilise l’interface EMUI et les Huawei Mobile Services (HMS). Cela signifie que les services et applications Google ne sont pas intégrés et que certaines des applications tierces les plus populaires ne sont pas disponibles en téléchargement. Compatibilité avec la bande 700 MHz si chère aux abonnés Free Mobile.

S’agissant du Nokia 5.3, un starter pack (coque + protection écran) et une carte SD 32Go d’une valeur de 35,90€ sont offerts, à condition d’acheter le smartphone, cela va de soi.

Le Nokia 5.3 embarque un chipset Snapdragon 665, une batterie 4 000 mAh rechargeable en 10 Watts via l’USB-C et le système Android 10. Il propose un écran IPS 6,55 pouces HD+ (1 600 x 720 pixels), un stockage 64 Go extensible par MicroSD (jusqu’à 512 Go), un quadruple capteur photo 13 + 5 + 2 + 2 Mégapixels à l’arrière (principal + ultra-angle + macro + profondeur) et un capteur photo 8 Mégapixels à l’avant dans une encoche goutte d’eau. Le lecteur d’empreintes prend place au dos et le mini-jack répond présent. Le smartphone est compatible avec la 4G 700 MHz (B28).

Pour rappel, si vous voulez jeter votre dévolu sur l’Oppo Find X2 Lite, ce dernier est proposé avec des écouteurs sans fil Enco W31 d’une valeur de 79€ offerts, le tout agrémenté d’une réduction de 30€.