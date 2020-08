Clin d’oeil : coincé la nuit en haut d’une antenne mobile

Insolite. Le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux de Rennes s’en souviendra. Dans la nuit du jeudi 20 août, un jeune homme de 25 ans a été retrouvé à la surprise générale coincé en haut d’une antenne-relais d’environ 35 mètres de hauteur, installée le long d’une voie ferrée dans la “capitale française du rock”. Plus de peur que de mal, l’homme a été secouru aux alentours de 23h30 et conduit à l’hôpital afin de passer des examens. Ce dernier présenterait des troubles psychiatriques, il n’aurait toutefois pas tenté de se suicider.

Source : Actu.fr