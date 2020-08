Après avoir validé son maintien sur les Freebox, une chaîne devient payante

Double déception pour les abonnés Freebox, fans de l’Olympique Lyonnais. Fin de l’épopée en Ligue des Champions et OL TV désormais accessible pour 2,99€/mois.

Diffusée historiquement en exclusivité par Canal et incluse dans l’offre Freebox Révolution avec TV by Canal et Freebox Delta sur le canal 172, la chaîne OL TV a été retirée des offres de la filiale de Vivendi, le 29 juillet dernier. Bien décidée à continuer l’aventure après 15 ans d’existence et fort d’un record d’audience début 2020, la chaîne sportive a notamment signé le mois dernier un accord de distribution en direct avec Free. Mais mauvaise nouvelle pour les téléspectateurs, le FAI rend désormais payante OL TV. Pour suivre toute l’actu de l’Olympique Lyonnais, il faudra désormais débourser 2,99€/mois. Une déception de plus pour les supporters du club après son élimination hier en demi-finale de la Ligue des Champions par le Bayern de Munich. Il n’est par contre plus nécessaire de souscrire à TV by Canal pour y accéder, tous les clients Freebox peuvent à présent s’abonner à la chaîne.

Cette saison, OL TV ambitionne de mettre les bouchées doubles via ses quotidiennes et la couverture d’un maximum de rencontres avec une volonté d’ouverture dans sa programmation sur son club américain de soccer féminin OL Reign mais aussi sur l’e-sport et le basket où des discussions sont entamées avec l’ASVEL pour couvrir son actualité.