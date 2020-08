Clin d’oeil : pour passer le temps durant les vacances, un Freenaute curieux démonte un Freeplug

À quoi ressemble l’intérieur d’un Freeplug ? Un abonné Freebox a décidé d’aller voir par lui-même.

Pour rappel, les Freeplugs sont les boîtiers CPL (Courant Porteur en Ligne) proposés par l’opérateur Free. Ils permettent aux abonnés Freebox d’utiliser l’infrastructure électrique de la maison pour raccorder le serveur et le player. Pratique dans le cas d’une grande habitation obligeant à tirer de longs câbles et de murs épais empêchant la propagation du signal Wi-Fi.

Curieux et ayant du temps à tuer durant ses vacances, un Freenaute a décidé d’ouvrir un boîtier Freeplug pour découvrir la conception interne et les composants utilisés. L’une des cartes électroniques lui fait d’ailleurs penser à quelque chose. Il a l’impression de voir une carte Raspberry Pi, une carte mère miniature notamment utilisée par les bricoleurs pour monter une console rétrogaming ou un media center. On a également vu des projets de micro-ondes connecté et de robot barman.