Clin d’oeil : Orange lance une nouvelle Livebox WiFi 7 à 100€/mois sans TV… au Luxembourg

Attendu de pied ferme en France cette année, le WiFi 7 d’Orange commence à voir le jour dans certains pays européens. Au Luxembourg, il faudra y mettre le prix.

“Chez Orange, grâce à la Livebox Fibre vous profitez d’une connexion internet haut débit pouvant aller jusqu’à 8,5 Gbit/s. Et avec le Wi-Fi 7 de dernière génération, profitez d’une connexion ultra-rapide et stable dans toutes les pièces, sans aucune coupure”, présente aujourd’hui le site web d’Orange au Luxembourg.

Après la Roumanie avec sa Livebox Essentiel et avant la France, l’opérateur lance ainsi un nouveau serveur WiFi 7 dans un second pays européen, le plus puissant du marché luxembourgeois. Dans le détail, l’offre comprend notamment une connexion fixe jusqu’à 8,5 Gbit/s en download et 1.5 Gbit/s en upload , le tout au prix de 29,99€/mois les 3 premiers mois, puis 99,99€/mois. Et cela sans option TV, laquelle est proposée à 19,99€/mois. Celle-ci comprend l’app Orange TV accessible sur de nombreux supports, le replay 7 jours, le contrôle du direct et l’enregistrement.

Pour vendre le WIFi 7, Orange joue la carte de la pédagogie et des analogies : “imaginez le Wi-Fi comme une autoroute. Les anciennes voies de 2,4 GHz et 5 GHz deviennent de plus en plus saturées, entraînant fréquemment des ralentissements. En revanche, le Wi-Fi 7 de dernière génération exploite une nouvelle bande de fréquences à 6 GHz. C’est comme si l’on ajoutait plusieurs voies de circulation moins encombrées, permettant ainsi de rouler beaucoup plus rapidement. En fin de compte, cela se traduit par un Wi-Fi plus fluide pour vos téléchargements, le streaming et les jeux en ligne, offrant ainsi une connexion ultra-rapide et stable dans toutes les pièces”.

Visuellement, ce nouveau serveur est très similaire au précédent embarquant le WiFi 6, ce modem ZTE est un peu plus grand et sa couleur noire est plus intense, nous apprend l’opérateur. Aucun répéteur WiFi n’est inclus dans l’offre, il faudra débourser 89€ pour en disposer. Pour ce prix Orange a jugé utile d’offrir en exclusivité web, les frais liés à l’activation de la connexion (au lieu de 149€). Les frais d’installation/câblage sont également offerts (au lieu de 299€).

En France, après la Freebox Ultra de Free et la nouvelle Bbox de Bouygues Telecom lancée très récemment, Orange prépare son offensive avec une nouvelle Livebox intégrant le WiFi 7, le lancement est prévu cette année. Pour l’heure, pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n’est une fuite de son probable design.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox