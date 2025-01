Quel opérateur est le plus apprécié de ses employés en 2024 ? Orange devance Bouygues Telecom et Free

Pour la dixième fois, le magazine Capital publie le classement des meilleurs employeurs de France en partenariat avec le cabinet Statista. Chez les opérateurs, Free est troisième derrière Bouygues et Orange dans le secteur de la tech, avec une nette amélioration en quatre ans cependant.

Dans le numéro papier qui sera publié en février prochain, Capital présentera son classement des 500 meilleurs employeurs de France parmi les grandes entreprises. Ce dernier peut donner une idée de l’appréciation des salariés concernant le la gestion de l’entreprise par rapport à la concurrence.

Ces derniers avaient été invités, lors d’un sondage en ligne, à noter de 0 à 10 la société dans laquelle ils travaillent mais aussi les principaux concurrents de cette dernière, qu’ils connaissent soit de réputation, soit pour y avoir travaillé. Des dizaines de critères RH différents (salaires, avantages sociaux, ambiance, carrières…) ont également été évalués. Au final, une note sur 10 a été calculée avec une pondération bien sûr plus élevée pour les avis des salariés sur leur propre entreprise et un classement a été établi, par secteur.

Les opérateurs sont classés dans le domaine de la high-tech et si les géants comme Microsoft, Google ou même DassaultSystèmes sont en tête du classement sur ce marché, les opérateurs ne sont pas bien loin. Orange est considéré comme le meilleur employeur en tant qu’opérateur en 2024, à la 9e place. Bouygues Telecom n’est pas loin derrière, à la 13ᵉ place et Free suit de près à la 16ᵉ place. SFR pour sa part n’apparaît pas On note ainsi qu’Orange a perdu quelque place, puisqu’il était 6ᵉ en 2023. Mais Free s’est amélioré, en passant de la 18ᵉ à la 16e, et la meilleure amélioration concerne Bouygues Telecom, qui était 20ᵉ et gagne ainsi 7 places en un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox