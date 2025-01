Le saviez-sous : les ex-abonnés Freebox Delta peuvent toujours bénéficier des mises à jour de Free sur le Player Devialet même s’ils sont passés chez Orange, SFR ou Bouygues

Si vous souhaitez résilier votre abonnement Freebox Delta, sachez que vous pouvez utiliser non seulement votre Player Devialet avec votre nouvel opérateur mais vous profiterez aussi des nouvelles mises à jour de ce dernier.

Bonne nouvelle pour les anciens abonnés Freebox Delta ayant déboursé jadis 480 euros pour s’offrir le Player Devialet de Free : même après avoir quitté Free pour rejoindre un autre opérateur comme Orange, SFR ou Bouygues, ils peuvent continuer à bénéficier des mises à jour de leur équipement. Selon nos informations, Free assure les mises à jour de ce matériel haut de gamme pour tous ses utilisateurs, y compris ceux qui ne sont plus abonnés.

Il faut le rappeler également, c’était l’une des promesses de Free en 2018 lors de la sortie la sortie de la Freebox Delta. Les abonnés qui souhaiteront résilier leur abonnement chez l’opérateur pour rejoindre un concurrent, pourront toujours utiliser leur Player Devialet mais son utilisation sera plus limitée. Nous avions fait le test et notre verdict était celui-ci : “ce player, une fois sorti de l’écosystème Free, peut servir de lecteur multimédia grâce à ses applications de streaming et son port USB, mais également de grosse enceinte Bluetooth pour animer une soirée depuis son smartphone. Il peut enfin servir d’assistant vocal grâce à Alexa. Dommage que l’absence d’un store d’applications limite grandement les possibilités. En parlant d’application, la disparition de l’application Freebox TV rend inexploitable le tuner TNT intégré.”

