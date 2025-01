Abonnés Freebox et Free Mobile avec Oqee : vous pouvez participer à des tests de nouveautés en avant-première sur navigateur

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles fonctionnalités d’Oqee, vous pouvez vous inscrire aux bêta-tests depuis la version navigateur, que vous soyez abonnés Free Mobile ou Freebox.

En plus du player Free TV 4K, des appareils Android TV compatibles et des smartphones Android, Free permet également a ses abonnés accédant à Oqee de tester et donner leurs avis sur les dernières évolutions depuis le site oqee.tv. Une nouvelle section est en effet présente dans les paramètres d’Oqee sur navigateur, dédiée à l’inscription pour recevoir des questionnaires ou des versions tests d’Oqee.

Une fois que vous aurez cliqué sur ce bandeau, il vous suffira d’ouvrir le questionnaire et de suivre les instructions pour se joindre au programme de test et être prévenu le cas échéant des nouvelles fonctionnalités disponibles. Vous pourrez ainsi, au choix, participer à des questionnaires, des bêta-tests ou les deux. “Dans le cadre du développement et de l’amélioration de notre application OQEE, la société Free recueille les informations que vous indiquez dans ce formulaire afin de vous proposer des enquêtes ou des tests utilisateurs qui correspondent à votre profil. La base légale du traitement est votre consentement. La société Free est le seul destinataire de ces informations. Les données sont conservées 2 ans puis seront supprimées”, précise l’opérateur.

