Lutte contre les fraudes, géolocalisation… Orange, Free, SFR et Bouygues innovent sur leurs réseaux

Les opérateurs entendent proposer un catalogue d’API sur leurs réseaux, nommées “Camara” en 2025, pouvant permettre de nouveaux usages assez variés.

Si Orange, Free et consorts sont avant tout des fournisseurs d’accès internet et proposent ainsi un accès aux réseaux fixe et mobile, ils ajoutent une nouvelle corde à leur arc avec le lancement d’API. Ces interfaces de programmation d’application sont une sorte de couche supplémentaire à travers laquelle un logiciel peut offrir des services à d’autres logiciels. Elles permettent ainsi d’enrichir un site web ou une application de nouvelles fonctionnalités.

Si les géants de la tech en fournissent souvent, cela peut également être le cas des opérateurs télécoms depuis peu grâce à une initiative de la GSMA, qui réunit les telcos du monde entier et entend faire émerger de nouveaux services à valeur ajoutée depuis les réseaux 5G. Ainsi, ce sont une centaine d’API qui doivent être standardisées pour simplifier, optimiser ou fiabiliser la conception de services en ligne.

Orange, SFR, Bouygues Telecom et depuis peu Free vont ainsi lancer une nouvelle génération d’API “Camara” cette année. Si le premier marché est la sécurité informatique avec des programmes de luttes contre la fraude, visant à vérifier la cohérence des données fournies, qu’une SIM n’a pas été changée récemment ou autre, d’autres usages sont envisagés. On compte par exemple des services de géolocalisation basés sur la triangulation des réseaux cellulaires, d’autres qui permettent d’évaluer une densité de population ou la taille d’une foule, ou encore tout simplement simplifier la saisie de données, optimiser la qualité de bande passante des abonnés mobiles…

Et ce nouveau segment pourrait être très lucratif : 13.4 milliards de dollars de revenus d’ici 2028 selon le cabinet ABI Research. D’autant que les opérateurs du monde entier entendent lancer une initiative commune avec Ericsson pour commercialiser ces API auprès des développeurs.

Source : Ecran Mobile

