C’est fait, France Bleu change de nom et devient “Ici”

“Un moment historique” pour Radio France et une transformation qui se poursuit.

“Ici”, la marque commune aux deux réseaux de service public France Télévisions et France Bleu, franchit une étape majeure. Depuis le 6 janvier 2025 à 5h, les 44 radios locales de France Bleu portent désormais ce nouveau nom. Désormais, place à “Ici”, une identité unifiée “visant à renforcer l’engagement de votre radio envers la proximité et l’accessibilité de l’information en région”, présente Radio France.

Ce changement de nom s’inscrit dans une transformation plus large initiée en 2022 afin de s’adapter aux usages numériques. La nouvelle marque commune, “Ici”, reflète ainsi la fusion des forces des deux réseaux pour proposer un média 360°. Elle intègre les radios locales, désormais renommées (par exemple, France Bleu Lorraine devient Ici Lorraine, et France Bleu Gironde devient Ici Gironde), ainsi que les programmes régionaux de France 3, qui adoptent également ce nom, sans oublier la plateforme internet “Ici”, lancée il y a deux ans, laquelle regroupe déjà les contenus radio et télé.

Ce changement de nom des radios du groupe concerne principalement la suppression de “France Bleu” dans les appellations locales. Les nouvelles dénominations reprennent simplement “Ici” suivi du nom de la région ou du département concerné mais une exception est à noter : France Bleu Paris devient Ici Paris Île-de-France.

